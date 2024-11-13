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Спички - не игрушка

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О ценных специалистах

Не случайно военное дело называют ратным трудом. Это, действительно, прежде всего, тяжелая работа, а потом уже все остальное.

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