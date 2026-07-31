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Несекретные материалы

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«Кавказский транзит»: может ли Россия вернуть Грузию и удержать Армению

«Кавказский транзит»: может ли Россия вернуть Грузию и удержать Армению

Динамика деструктивных геополитических процессов на Южном Кавказе перешла уже в критическую фазу. Ереван, последовательно разрушая многолетние союзнические отношения с Москвой, переносит противостояние из военно-политической плоскости в область инфраструктурного и экономического шантажа.

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