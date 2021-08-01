Мы из Советского Союза

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Кто главный враг России на самом деле?

Кто главный враг России на самом деле?

На нынешнем этапе развития мира на этот вопрос все уверенно ответят – США. Ну, конечно, кроме тех, кто считает, что Америка избрана богом, чтобы спасти нас от независимости и ввести в сонм процветающих (а главное покорных) исполнителей чужой воли.

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Астон Мартин
Гесс очень много мог рассказать
Anatoli Ryabenko
Пугачёвское восстание тоже было дело рук Англии.
Борис Осипов
Запад там точно порылся...особенно пшеки...
Борис Осипов
Лирина Полесская (Вяткина)
Считаю главным врагом России ее внутренний офшорный олигархат, готовый продать Родину в ответ на материальные блага !
Александр Семенов
Тут я с вами соглашусь. Внешние враги были, есть и будут, но внутренний враг - продажность и не только олигархата, но и чиновников, интеллигентной богемной прослойки, ... и отсутствие идеологии, гораздо страшнее.

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