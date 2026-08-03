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Глава Сеуты раскритиковал правительство Испании за ситуацию с мигрантами

Глава Сеуты раскритиковал правительство Испании за ситуацию с мигрантами

Власти Сеуты заранее предупреждали правительство Испании, что ситуация с мигрантами может повторить события 2021 года, когда в страну через Сеуту из Марокко въехали по меньшей мере 8 тысяч человек, однако оно не придало значения.

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