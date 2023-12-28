На 21-летнего бойфренда Ивлеевой донесли прокуратуре из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Mash сообщает, что в Генпрокуратуре собираются проверить заявление религиозных активистов из сообщества "Братство Морозов-Златоуст", которые заподозрили москвича с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в "пропаганде ЛГБТ" (Верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ) .