Единственного покупателя усадьбы купца Ефанова в Тамбове не допустили к торгам

Торги по продаже комплекса Городской усадьбы купца Ефанова в Тамбове признаны несостоявшимися. Единственный участник аукциона – столичная компания «Сиверсия» – не смог подтвердить поступление задатка в установленный срок, и организации отказали в допуске.
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