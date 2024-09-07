Единственного покупателя усадьбы купца Ефанова в Тамбове не допустили к торгам

Торги по продаже комплекса Городской усадьбы купца Ефанова в Тамбове признаны несостоявшимися. Единственный участник аукциона – столичная компания «Сиверсия» – не смог подтвердить поступление задатка в установленный срок, и организации отказали в допуске.