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Новости Тамбова

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В Тамбове меняют 600 метров теплосетей на улице Киквидзе

В Тамбове меняют 600 метров теплосетей на улице Киквидзе

В Тамбове продолжаются работы по подготовке к новому отопительному сезону. В рамках инвестиционной программы специалисты АО «Тамбовтеплосервис» приступили к замене изношенных коммуникаций на улице Киквидзе.

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