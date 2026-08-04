В Тамбове меняют 600 метров теплосетей на улице Киквидзе

В Тамбове продолжаются работы по подготовке к новому отопительному сезону. В рамках инвестиционной программы специалисты АО «Тамбовтеплосервис» приступили к замене изношенных коммуникаций на улице Киквидзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии