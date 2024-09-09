Электричка насмерть сбила пожилую женщину в Новосибирске

Второй за неделю летальный исход на железной дороге зарегистрировали 8 сентября в Новосибирске. На перегоне между остановочными пунктами Речпорт и Звездная под колесами поезда оказалась 59-летняя женщина.
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