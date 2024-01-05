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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко в 5-й раз в сезоне остался в запасе «Ванкувера» по решению тренера. У него не было очков при 1 броске в 2 предыдущих играх

Форвард пропустил матч «Кэнакс» против «Сент-Луиса» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ по решению главного тренера Рика Токкета.

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