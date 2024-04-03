Израиль назвал серьезной ошибкой удар, при котором погибли члены НКО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила предварительный отчет начальнику Генштаба об авиаударе по сектору Газа, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen /WCK).
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