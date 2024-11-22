Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Не психолога надо в школу. Поменьше прав малолеткам и уголовку с 12 лет пора вводить.Онищенко объяснил...
  • Елена Шарапова
    Вам голова дана, чтобы есть?Просчитан ход Рос...
  • Silver Kont
    Старой вонючей жидовке лучше бы помолчать и уехать в пиндосию, там ей место..."Факиры на час": ...

Германия сообщила о создании секретного плана по подготовке к войне с Россией

Германия сообщила о создании секретного плана по подготовке к войне с Россией

План все еще находится в стадии разработки и открыт для изменений.Германия приступила к подготовке к крупномасштабному конфликту с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план ФРГ», большая часть содержания которого является секретной информацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пора полностью перекрыть и газовый и нефтяной краны немчукам, за поддержку Украины. Надо срочно обрушить их экономику в тартары. Ибо не хер, что либо замышлять против России!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх