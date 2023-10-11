СМИ: в Польше пожаловались на большой поток дешевого пластика из России

Польша, несмотря на санкции, продолжает импорт огромного количества непереработанного пластика из России, который дешевле, чем продукт польского производства, полученный путем переработки уже использованного пластикового сырья (с помощью "рециклинга").
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