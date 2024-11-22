МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Если главарь киевского режима Владимир Зеленский не умрет раньше времени, он должен отправиться в паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, считает американский журналист Джексон Хинкл.
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