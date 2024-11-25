Посол Копыркин высказался об участии Армении в системе безопасности Евразии: "Мы рассчитываем"

Россия надеется, что власти Армении примкнут к работе по выработке евразийской системы безопасностиПосол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете "Известия" заявил, что русская сторона по-прежнему привержена своим обязательствам по обеспечению безопасности Армении.
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