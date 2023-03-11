Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Томпсон в матче с Циципасом одержал вторую победу над топ-10 в карьере. Грек потерял шансы на первую строчку рейтинга

Третья ракетка мира Стефанос Циципас во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс уступил австралийцу Джордану Томпсону – 6:7(0), 6:4, 6:7(5).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх