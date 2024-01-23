Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ольга
Наши все топчутся ,как бы украинцев не &quot; зацепить&quot;,мы ведь один народ. Только и слышишь,- Симоньян как бы украинцев в Киеве не обидеть. Пусть лучше русские погибают, но не украинцы.
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Что делать? Придется.
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Сергей Гришин
Самый оптимальный выход - это подарить хамасу несколько ракет и пусть он их используют против лягушатников и америкосов. Вот потеха будет!
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