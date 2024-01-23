Военный эксперт оценил обещание Эммануэля Макрона снабдить Киев ракетами SCALP для ударов по Крымскому мосту Страны западного блока, стоящие за спиной Украины, намерены сделать все, чтобы помочь Киеву эффективно атаковать Крымский мост через Керченской пролив.
Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?
Комментарии
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ольга
Наши все топчутся ,как бы украинцев не " зацепить",мы ведь один народ. Только и слышишь,- Симоньян как бы украинцев в Киеве не обидеть. Пусть лучше русские погибают, но не украинцы.
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Что делать? Придется.
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11 час.
Сергей Гришин
Самый оптимальный выход - это подарить хамасу несколько ракет и пусть он их используют против лягушатников и америкосов. Вот потеха будет!
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4 час.
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