Россиян призывают не рассылать друг другу картинки в WhatsApp* из-за хакеров

В соцсетях распространяется слух, что хакеры якобы запустили вирус, поэтому в соцсетях, в том числе и в мессенджере WhatsApp*, стоит воздержаться от отправления открыток или картинок, иначе ваш аккаунт взломают, а компьютер или смартфон будут повреждены.