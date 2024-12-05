Гегемония Nvidia - навсегда или до первого кризиса?

Nvidia стала синонимом передовых технологий в сфере искусственного интеллекта. Её графические процессоры (GPU) и программная платформа CUDA лежат в основе большинства современных решений для обучения нейросетей.
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