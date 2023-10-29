Использование мобильных телефонов школьниками во время занятий может быть запрещено законодательно. Соответствующий проект поступил в Государственную Думу, он опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии