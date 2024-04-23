Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Человечьи очистки, самая низшая категория" - великий киевлянин Михаил Булгаков слишком хорошо знал и понимал публику, среди которой вырос

"Человечьи очистки, самая низшая категория" - великий киевлянин Михаил Булгаков слишком хорошо знал и понимал публику, среди которой вырос

Народ, который сам себя превратил в навоз. Не надо мне только рассказывать, что таким выводом я оскорбляю "гордых украинцев".

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