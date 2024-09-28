В Новоуральске задержали студента за незаконный оборот наркотиков

В районе деревни Малая Белоносова Каменского городского округа Свердловской области сотрудники полиции задержали жителя Новоуральска, 1996 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, говорится в сообщении ГУ МВД по области.
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