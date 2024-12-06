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Закон, порядок, государство

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Руководители УВМ и ЦПЭ УМВД России по Владимирской области приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам социокультурной адаптации иностранных граждан

4 декабря в областном Доме Дружбы народов состоялся круглый стол, посвященный вопросам адаптации иностранных граждан, выходцев из стран Центральной Азии, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона.

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