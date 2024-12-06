Руководители УВМ и ЦПЭ УМВД России по Владимирской области приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам социокультурной адаптации иностранных граждан

4 декабря в областном Доме Дружбы народов состоялся круглый стол, посвященный вопросам адаптации иностранных граждан, выходцев из стран Центральной Азии, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчеты РСЗО «Ураган» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ
- 6 декабря подразделения по контролю за оборотом наркотиков отмечают 33-ю годовщину со дня образования
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии