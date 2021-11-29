Политика как она есть

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«Погоним трусливых русских»: ВСУ показали бронетанковую бригаду, готовую к нападению на Донбасс

«Погоним трусливых русских»: ВСУ показали бронетанковую бригаду, готовую к нападению на Донбасс

На Украине продолжается антироссийская истерия, призванная отвлечь внимание простых обывателей от насущных экономических проблем.

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