Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома ВСУ

Согласно информации, опубликованной британским журналом The Economist, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.
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