Уютный брусовый дом с баней и гаражом продают под Барнаулом почти за 5 млн рублей

В селе Рассказиха, в 25 км от Барнаула, продается дом для круглогодичного проживания. Он расположен на участке 6,4 сотки в тихом и спокойном месте.
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