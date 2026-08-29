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Уютный брусовый дом с баней и гаражом продают под Барнаулом почти за 5 млн рублей

Уютный брусовый дом с баней и гаражом продают под Барнаулом почти за 5 млн рублей

В селе Рассказиха, в 25 км от Барнаула, продается дом для круглогодичного проживания. Он расположен на участке 6,4 сотки в тихом и спокойном месте.

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