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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные расчеты гранатометов и минометные расчеты противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные расчеты гранатометов и минометные расчеты противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО

Выполнив боевые задачи, артиллеристы помогли продвинуться нашим мотострелковым подразделениям и занять более выгодные рубежи в зоне проведения СВО.

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