Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Вы знаете, в свое время я посетил очень много магазинов в поисках насосной станции для своей скважины и практически все продавцы задавали вопрос — "А сколько человек будет пользоваться водой?" и ни один продавец не спросил, какая же техника будет располагаться в доме! Автоматическая насосная станция […] Сообщение Как и по каким параметрам выбирать насосные станции? Вопрос простой, но о нем знают даже не все продавцы! Объясняю на примере появились сначала на Дзен дневник.