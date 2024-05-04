Jiji: Япония выразила сожаление из-за слов Байдена о ксенофобии страны

Японские власти выразили сожаление в связи с недавним высказыванием главы Америки Джо Байдена, который заявил о проблемах Токио из-за «ксенофобной» политики страны об этом сообщает местное агентство Jiji.
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