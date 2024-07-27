Нежные утиные ножки с ароматным маслом

Ну вот и мой юбилейный 100ый рецепт! Хотела вас угостить чем-нибудь вкусненьким, тортом или десертом, но увидев этот рецепт, поняла, это именно то, что характерно для моей кухни, на приготовление уходит немного времени, получается очень ароматно и вкусно! .