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Поварёнок с лучшими рецептами

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Нежные утиные ножки с ароматным маслом

Нежные утиные ножки с ароматным маслом

Ну вот и мой юбилейный 100ый рецепт! Хотела вас угостить чем-нибудь вкусненьким, тортом или десертом, но увидев этот рецепт, поняла, это именно то, что характерно для моей кухни, на приготовление уходит немного времени, получается очень ароматно и вкусно! .

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