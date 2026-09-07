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Тульские новости

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В Туле начали ремонт водонапорной башни в Мясново

В Туле начали ремонт водонапорной башни в Мясново

Работы по восстановлению водонапорной башни в Туле начались 3 сентября и продлятся до сентября 2026 года.

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