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Царьград

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Бербок уйдет из политики и станет профессором в США

Бербок уйдет из политики и станет профессором в США

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о намерении завершить политическую карьеру после 8 сентября.

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