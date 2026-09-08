Бербок уйдет из политики и станет профессором в США

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о намерении завершить политическую карьеру после 8 сентября.
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Эту дуру кто-то приглашает преподавать! разводить дураков только!