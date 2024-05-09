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Царьград

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Парад Победы - 2024. Русское оружие, которого боятся на Западе: Прямая трансляция с Красной площади

Парад Победы - 2024. Русское оружие, которого боятся на Западе: Прямая трансляция с Красной площади

9 мая 2024 года Царьград ведёт прямую трансляцию парада Победы с Красной площади. Зрители "Первого русского" увидят современную отечественную военную технику - то самое русское оружие, которого боятся в странах коллективного Запада.

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