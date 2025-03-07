В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия

В освобожденных селах Харьковской области нашли оставленные украинской армией захоронения мирных жителей со следами насилия, сообщил на пресс-конференции заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
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