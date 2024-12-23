"Известия": в России создадут методические организации для кризисных центров

В России собираются подготовить методические рекомендации о деятельности кризисных центров. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с "Известиями".
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