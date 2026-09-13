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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольга Смородская: «Зенит» судят очень хорошо. Играют они плохо, но удерживаются на плаву, в том числе с помощью благосклонного судейства»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что судьи благосклонны к «Зениту». — На самом деле, считаю, «Зенит» судят очень хорошо.

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