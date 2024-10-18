Обнаружена аномальная звезда

Ученые из Университета Флориды и Северокаролинского государственного университета обнаружили аномальную звезду J0524-0336, которая может поставить под сомнение существующие модели эволюции звезд и их способности производить элементы по мере старения.
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