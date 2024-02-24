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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске столкнулись маршрутка и легковушка - пострадали два пассажира.

В Бобруйске столкнулись маршрутка и легковушка - пострадали два пассажира.

Авария случилась вчера около 20:00 возле дома 19 на улице Ленина.По предварительной информации, водитель Toyota при перестроении столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который двигался попутно в соседней полосе.

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