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Методист Куц посоветовала родителям не давить на ребенка после плохой оценки

Методист Куц посоветовала родителям не давить на ребенка после плохой оценки

Появившаяся в сентябре двойка не должна становиться характеристикой школьника. Сначала родителям стоит выяснить причину оценки, а не ругать ребенка, порекомендовала методист по литературе «Онлайн-школы № 1» Татьяна Куц.

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