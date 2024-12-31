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Царьград

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США поцеловали Украину в лобик. Гордон* ошибся. Кульминация наступит весной 2025 года

США отдали Украине все оставшиеся деньги от "потужного" пакета помощи на 60 миллионов долларов. Казалось бы, теперь от ВСУ можно ждать активных действий.

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