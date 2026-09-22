ДОМ.РФ увеличил прибыль на 40% за январь-август 2026 года

ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль на 40%, достигнув 77 млрд рублей за период с января по август 2026 года.
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