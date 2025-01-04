Представители силовых структур на Украине массово расстреливают противников киевского режима, сообщил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Депутат Рады Дмитрук: на Украине массово расстреливают противников режима
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Придет время и всю эту нацисткую падаль уберем с нашей земли! Да будет так!🙏🙏🙏🙏
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15 час.
Eduard
Не ужели они настолько тупые,что не видят ктр такая власть? Это продажная власть,власть предателей.Через неделю Зеленский убежит в Берлин жить,ему плевать на разруху,ое как Горбачев спрячется в горах там пачки денег пересчитвватт будит! А украинцы?
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15 час.
Eduard
Согласен! С такими говорить бесполезно!
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15 час.
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