Депутат Рады Дмитрук: на Украине массово расстреливают противников режима

Придет время и всю эту нацисткую падаль уберем с нашей земли! Да будет так!🙏🙏🙏🙏

Eduard

Не ужели они настолько тупые,что не видят ктр такая власть? Это продажная власть,власть предателей.Через неделю Зеленский убежит в Берлин жить,ему плевать на разруху,ое как Горбачев спрячется в горах там пачки денег пересчитвватт будит! А украинцы?