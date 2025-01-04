Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Теперь на том свете скачет!Снимавший «бандер...
  • Eduard
    Почему не"Хаммер"? Может"Хаммер"?Канцлер Австрии Н...
  • Александр Пятнистый
    Если его деяние подпадает под ответственность с 14 лет- пусть мечтает дальше,мечтать то не вредноФСБ: задержанный ...

Депутат Рады Дмитрук: на Украине массово расстреливают противников режима

Депутат Рады Дмитрук: на Украине массово расстреливают противников режима

Представители силовых структур на Украине массово расстреливают противников киевского режима, сообщил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в беседе с журналистом Александром Шелестом*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Придет время и всю эту нацисткую падаль уберем с нашей земли! Да будет так!🙏🙏🙏🙏
Ответить
15 час.
Eduard
Не ужели они настолько тупые,что не видят ктр такая власть? Это продажная власть,власть предателей.Через неделю Зеленский убежит в Берлин жить,ему плевать на разруху,ое как Горбачев спрячется в горах там пачки денег пересчитвватт будит! А украинцы?
Ответить
15 час.
Eduard
Согласен! С такими говорить бесполезно!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх