Договариваются дальше

фарид сабиров

Договариваться с ними , после всего того что было раньше. Смех или грех и себя не уважать. Есть хоть один случай ???? Что не обманули , кто то вспомнил ??? Вот именно нет ни единого случая. Не то что с нами , во всем мире нет. Всех всегда и постоянно.