ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Договариваются дальше

Договариваются дальше

Договариваются дальше1. Переговоры США и РФ в ближайшие дни возобновятся в Саудовской Аравии.2. Сегодня прошли переговоры Уиткоффа и Ушакова.

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Комментарии
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фарид сабиров
Договариваться с ними , после всего того что было раньше. Смех или грех и себя не уважать. Есть хоть один случай ???? Что не обманули , кто то вспомнил ??? Вот именно нет ни единого случая. Не то что с нами , во всем мире нет. Всех всегда и постоянно.
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9 час.
Галина Смирнова
Доня Путину сказал: - Я с хохлами завязал! А ты кончай с китайцами И помоги мне с яйцами!!!
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7 час.
Алексей Смирнов
Трамп, похоже, решил прибрать к рукам Украину. Посмотрим, сможет ли Путин это предотвратить.
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1 час.
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