Договариваются дальше1. Переговоры США и РФ в ближайшие дни возобновятся в Саудовской Аравии.2. Сегодня прошли переговоры Уиткоффа и Ушакова.
Договариваются дальше
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Договариваться с ними , после всего того что было раньше. Смех или грех и себя не уважать. Есть хоть один случай ???? Что не обманули , кто то вспомнил ??? Вот именно нет ни единого случая. Не то что с нами , во всем мире нет. Всех всегда и постоянно.
Ответить
9 час.
Галина Смирнова
Доня Путину сказал: - Я с хохлами завязал! А ты кончай с китайцами И помоги мне с яйцами!!!
Ответить
7 час.
Алексей Смирнов
Трамп, похоже, решил прибрать к рукам Украину. Посмотрим, сможет ли Путин это предотвратить.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии