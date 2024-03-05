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Аргументы и Факты

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Задержанный во Владивостоке иностранец рассказал, зачем разрисовал памятник

Задержанный во Владивостоке иностранец рассказал, зачем разрисовал памятник

Иностранный гражданин, оставивший надписи на памятнике «Поспеловская батарея» во Владивостоке, рассказал, почему решил совершить акт вандализма.

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Комментарии
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Галина
В очередной раз пожурят (он ведь извинился и не знал что это памятник...) и отпустят.... Гнать в три шеи вон из России его и весь его табор... Какой вид на жительство?... Нарушил закон - вон из России со всем табором без права въезда пожизненно...... Пусть у себя в узбекистане разрисовывают памятники...
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3 час.
Русский Империалист
Чёрная плесень - она такая ! Живёт в Великой России по пословице: &quot;Посади свинью за стол,она и ноги на стол !&quot;. Плесень не осознаёт, куда прибыла и не хочет даже знать, что надо соблюдать законы писанные и неписанные и жить по русской пословице &quot;В чужой монастырь со своим уставом не лезут !&quot;. Если чёрная плесень ведёт себя неправильно, значит, ей тут не место ! 😡🇷🇺
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2 час.

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