Задержанный во Владивостоке иностранец рассказал, зачем разрисовал памятник

Галина

В очередной раз пожурят (он ведь извинился и не знал что это памятник...) и отпустят.... Гнать в три шеи вон из России его и весь его табор... Какой вид на жительство?... Нарушил закон - вон из России со всем табором без права въезда пожизненно...... Пусть у себя в узбекистане разрисовывают памятники...