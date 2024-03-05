Иностранный гражданин, оставивший надписи на памятнике «Поспеловская батарея» во Владивостоке, рассказал, почему решил совершить акт вандализма.
Задержанный во Владивостоке иностранец рассказал, зачем разрисовал памятник
Комментарии
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Галина
В очередной раз пожурят (он ведь извинился и не знал что это памятник...) и отпустят.... Гнать в три шеи вон из России его и весь его табор... Какой вид на жительство?... Нарушил закон - вон из России со всем табором без права въезда пожизненно...... Пусть у себя в узбекистане разрисовывают памятники...
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3 час.
Русский Империалист
Чёрная плесень - она такая ! Живёт в Великой России по пословице: "Посади свинью за стол,она и ноги на стол !". Плесень не осознаёт, куда прибыла и не хочет даже знать, что надо соблюдать законы писанные и неписанные и жить по русской пословице "В чужой монастырь со своим уставом не лезут !". Если чёрная плесень ведёт себя неправильно, значит, ей тут не место ! 😡🇷🇺
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2 час.
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