Россия взвалит на себя взаимовыгодные отношения с Узбекистаном

После встречи с президентом Мирзиёевым Владимир Путин рассказал о подробностях переговоров. Президент России отметил, что 37-миллионный Узбекистан ежегодно прирастает миллионом жителей: «Вот так растет Узбекистан по численности населения» и что экономика страны прирастает на 6 процентов в год: «Это одно из серьезных мировых достижений».