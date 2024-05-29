Россия взвалит на себя взаимовыгодные отношения с Узбекистаном

После встречи с президентом Мирзиёевым Владимир Путин рассказал о подробностях переговоров. Президент России отметил, что 37-миллионный Узбекистан ежегодно прирастает миллионом жителей: «Вот так растет Узбекистан по численности населения» и что экономика страны прирастает на 6 процентов в год: «Это одно из серьезных мировых достижений».
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