Фангруппа pancakeser поражает: официальное партнерство с HoYoverse и Kuro G...

Фангруппа pancakeser поражает: официальное партнерство с HoYoverse и Kuro Games, дублированные трейлеры и полноценный косплей-стрим по ZZZФанатское сообщество любителей приключенческих гача-игр pancakeser и дубляжа на русский язык порадовали фанатов своим стрим-шоу “Ночь перед VRелизом”, посвященному игре ZZZ от компании HoYoverse.