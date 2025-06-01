Фангруппа pancakeser поражает: официальное партнерство с HoYoverse и Kuro G...

Фангруппа pancakeser поражает: официальное партнерство с HoYoverse и Kuro Games, дублированные трейлеры и полноценный косплей-стрим по ZZZФанатское сообщество любителей приключенческих гача-игр pancakeser и дубляжа на русский язык порадовали фанатов своим стрим-шоу “Ночь перед VRелизом”, посвященному игре ZZZ от компании HoYoverse.
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