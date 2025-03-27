Раненого оператора Первого канала Волкова перевели в НИИ имени Склифосовского

Из заявления следует, что журналиста доставили в Москву на вертолете. "Экстренные службы МАЦ и ЦЭМП доставили пациента на вертолетную площадку Флагманского центра Института Склифосовского, откуда он был сразу же направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных", — уточнили в пресс-службе.
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