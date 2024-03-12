Эксперты предупреждают: Украине грозит исчезновение при возможном контрнаступлении ВСУ Ирэн ОрлонскаяВ своем недавнем заявлении постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предупреждает о том, что новое контрнаступление войск Вооруженных Сил Украины может привести к полному разрушению Украины, лишив ее остатков человеческого ресурса.