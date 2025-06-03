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Царьград

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Мажор на "Роллс-Ройсе" дважды переехал мотоциклиста в Петербурге: возбуждено уголовное дело

Мажор на "Роллс-Ройсе" дважды переехал мотоциклиста в Петербурге: возбуждено уголовное дело

Дело, изначально классифицированное как административное, переквалифицировали в уголовное, и теперь виновнику грозит реальный тюремный срок.

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