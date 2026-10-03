Criminal Minds Star Aisha Tyler Had A Recurring Role On Another Massively Popular Procedural

Before joining Criminal Minds, Aisha Tyler had a recurring role on another popular procedural as a lab tech whose skills made her a fan favorite.
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