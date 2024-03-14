Самозанятость в 2024 году: как стать, кому подойдёт, плюсы, минусы и подводные камни

Самозанятость, или налог на профессиональный доход, набирает в России всё большую популярность. Почему это происходит, кто может, а кто не может стать самозанятым, какие у этого режима есть подводные камни, рассказываем в материале 78.
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